Wer ist der Dornteufel bei The Masked Singer 2022?

Der Dornteufel ist eines von insgesamt zehn Kostümen in der sechsten "The Masked Singer"-Staffel . Bilder der Masken sehen Sie hier .

Vor der ersten Show (19. März, 20.15 Uhr, ProSieben) tappen die "The Masked Singer"-Fans natürlich noch im Dunkeln. In der ProSieben-App können dennoch schon Tipps abgegeben werden. Dort liegt vor dem Start der sechsten Staffel Klaas Heufer-Umlauf auf Platz 1. Auch Michael Patrick Kelly und Günther Jauch wurden genannt.

Was sagt das Ratepanel?

Aus dem Ratepanel macht ProSieben in diesem Jahr fast so ein großes Geheimnis wir aus den maskierten Promis. Bislang ist noch nicht bekannt, wer in der sechsten Staffel am Jury-Pult sitzt und seine Tipps abgibt.