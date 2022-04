Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment: WIe die neue SAT.1-Show funktioniert

Frühlingsstimmung im TV: SAT.1 hat die nächste Datingshow aus dem Hut gezaubert. Es geht um Romantik, Gefühle und, ja, Düfte – also um die Macht der Sinne, grob gesagt. Zur besten Sendezeit sollen sich in "Liebe im Sinn – Das Heiratsexperiment" 28 Singles gegenseitig finden. Was die Partnerwahl außergewöhnlich macht: Die Kandidaten sollen ganz ihren Sinnen vertrauen. Nur erste Blicke sind zunächst nicht erlaubt.

SAT.1 will dabei nachverfolgen, wie bestimmte Düfte Herzklopfen auslösen können. Oder wie eine sinnliche Stimme für die berühmten "Schmetterlinge im Bauch" sorgen kann. Dass Berührungen mithin eine starke Wirkung erzielen können, ist leicht nachvollziehbar. Was alle Bindungswillige in der Versuchsanordnung eint: Sie haben ihre potenziellen Traumpartner noch nie gesehen. Und so soll das – nach einer etwas anderen "Kennenlern"-Phase – in der Show auch erst einmal bleiben. Doch ist die Liebe ernsthaft entfacht, wird der Blicke-Bann aufgehoben.