Freunde sind mehr: Viergefühl – 2. Teil der Reihe im ZDF

Nachdem die Freunde Jette (Anne Weinknecht) im ersten Film dabei halfen, über das Verschwinden ihres Mannes, eines Bernsteinfischers, hinwegzukommen, bringt nun in der zweiten Episode der Reihe die Rückkehr einer jungen Frau die Wahrheit über Maltes Mutter an den Tag. Maltes Vater, der Fischer Henry (Jörg Schüttauf), hatte über die Mutter stets eisern geschwiegen, und Malte (Oliver Bröcker) hatte sie für tot gehalten. Als von einer älteren Dorfbewohnerin Steffis Ähnlichkeit mit Maltes Mutter (Hanna Plaß in einer Doppelrolle) entdeckt wird, kommt die Vergangenheit ans Licht.