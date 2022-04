Patrick ist der "Biggest Loser"-Sieger 2022 – und jetzt 94 Kilo leichter

Patrick nahm bei "Leben leicht gemacht – The Biggest Loser!" 94 Kilo ab – so viel wie sein Zwillingsbruder nach seiner eigenen Teilnahme nun wiegt.

Wenn Eltern heulen, Freunde ausrasten, Trainer sich über die Augen wischen und Christine Theiss gefühlt 20-mal "Knallerauftritt" sagt – dann ist Finalabend bei der größten Abspeckshow der TV-Geschichte. Deren Name hat sich zwar geändert, von "The Biggest Loser" zu "Leben leicht gemacht", das Konzept aber nicht. Und, Gott beziehungsweise den Coaches Ramin Abtin und Sigrid Ilumaa sei Dank, auch nicht die Abnehmerfolge.

Genau gesagt wiegt Fabian noch 95,8 Kilogramm (von einst 171,8), was eine Reduktion um 44,24 Prozent bedeutet. Damit gewann er souverän das "kleine Finale". Und er hätte im Grande Finale Platz zwei hinter Patrick erreicht. Das Erfolgsgeheimnis hatten die Power Twins – das erste Zwillingspaar der TBL-Geschichte – schon auf Naxos verraten: "Wir treten uns gegenseitig in den Hintern". Mit durchschlagendem Erfolg.

Im Finale hofften auch Benni (32), Youngster Nick (21) und als einzige Frau Becki (26) darauf, am Ende den Koffer mit den 50.000 Euro Siegprämie in die Luft recken zu dürfen, aber es sollte trotz toller Leistungen nicht sein: Nick verlor von 171,8 Eingangskilo deren 71,4 (41,56 Prozent) und freute sich als Zweiter über 2.500 Trost-Euro. Benni, der 54,1 von ehedem 137,0 Kilogramm abtrainierte (39,49 Prozent) wurde Dritter (1.500 Euro), für Becki (42,7 Kilo von früher 120,5 und 35,44 Prozent sind runter) blieben Rang vier und 1.000 Euro.

Einige der während der harten Wochen auf Naxos Ausgeschiedenen boten herausragende Leistungen. Linda (33) etwa, die nach elf Wochen ausschied, nahm zu Hause nochmals über 20 Kilo ab und verlor letztlich 40,7 Prozent ihres Ausgangsgewichts von 109 Kilogramm. Im großen Finale hätte es Rang drei bedeutet. Oder Philipp: Der Koloss zog als Schwerster mit 198,7 Kilo ins Schinder-Camp auf Naxos ein und schaffte es nach seinem Aus in Woche neun, daheim fast 40 Kilo abzunehmen.

Auch Ramin Abtin, im zehnten Jahr der "Coach der Kandidatenherzen", war über die Zahlen erfreut, allerdings ist der Mann ein geborener Wettkämpfer und war diverse Male Kickboxweltmeister. Deshalb grinste er nicht ganz so frei wie Trainernovizin Sigrid Ilumaa. Denn die holte gleich im ersten Jahr als Coachin den ultimativen Erfolg: Sowohl Sieger Patrick als auch der Beste im kleinen Finale, Fabian, wurden in "Team Pink" von ihr trainiert.

Die Teilnehmer an "Leben leicht gemacht" wie neu geboren, der Name des Fomats runderneuert. Wenn man aber schon so viel ändert, warum dann bitte nicht auch die Finalshow? Christine Theiß ist unbestritten eine grandiose Sportlerin und im Format auch absolut richtig – aber als Moderatorin wirkt sie ungelenk, seit Jahren schon. Warum hält sie ihre Kandidaten, mit denen sie mitfieberte, mitbangte, sie motivierte, bei der Finalshow lange Zeit geradezu zwanghaft auf körperlicher Distanz?