UFOs – Die Fakten mit Harald Lesch: Doku im ZDF

Wind wir wirklich allein im Weltall? Und glaubt die Mehrheit zurecht nicht an UFOs? Diesen Fragen möchte Harald Lesch in der "ZDFzeit"-Dokumentation "UFOs – Die Fakten mit Harald Lesch" auf den Grund gehen.

Es ist eine der spannendsten Fragen der Weltraumforschung: Gibt es jenseits der Erde noch anderes intelligentes Leben in den unendlichen Weiten des Weltalls? Und falls ja: Wer sagt eigentlich, dass uns diese Außerirdischen niemals besuchen würden? In der "ZDFzeit"-Doku "UFOs – Die Fakten mit Harald Lesch" geht der bekannte Astrophysiker diesen Fragen auf den Grund. Im Gespräch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler unterschiedlicher Disziplinen trennt Lesch dabei Sinn von Unsinn.

Fakt ist: In einem Bericht des US-Verteidigungsministeriums aus dem Jahr 2021 wurde die Existenz von unbekannten Flugobjekten offiziell bestätigt. Auch der ehemalige Präsident der Vereinigten Staaten, Barack Obama, sprach öffentlich von der Existenz "unbekannter Luftraumphänomene"(UAPs). Können diese Behauptungen stimmen? Und was ist dran an der Theorie, dass es sich bei Himmelsobjekt Oumuamua, das 2017 an der Erde vorbeizog, um eine außerirdische Sonde handelte? Harald Lesch begibt sich in dem 45-minütigen Film auf Spurensuche.