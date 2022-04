Pablo Schreiber: "In unserer Welt fühlt sich grade alles zerbrechlich an"

Die Rolle des "Master Chief" hat ihm so einiges abverlangt. Der kanadische Schauspieler Pablo Schreiber, der in der Vergangenheit in Action-Filmen wie "Criminal Squad" zu sehen war, schlüpft nun in die ikonische Rolle der Videospiel-Figur aus "Halo". In der Serie (zu sehen auf Sky) werden mehrere Abenteuer der Kult-Figur beleuchtet. Eine Kritik zur Serie lesen Sie hier.

Keine leichte Aufgabe, wie der 43-Jährige gegenüber prisma zugab: "Wie ich mich auf die Rolle vorbereitet habe? Mit einem massiven Training und gesunder Ernährung. Ich bin vom Typ her eher dünn, deshalb war es ein langer Prozess, bis ich in der perfekten Form für die Rolle des 'Master Chief' war. Diese Figur musste ich dann über zwei Jahre halten", so Schreiber lachend: "Ich kann nur sagen: In der Rüstung habe ich sehr, sehr viel geschwitzt! Da war es schwer, das Gewicht über so lange Zeit zu halten."