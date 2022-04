Grill den Henssler 2022: Steffen Henssler besiegt die Dschungelcamper

Steffen Henssler (49) hat den Auftakt der 16. Staffel seiner Kochshow mit zwei Dschungelprüfungen bestanden und am Ende auch noch den Sieg eingefahren. "Grill den Henssler" (auch bei RTL+) lockte die TV-Zuschauer am Sonntag mit einem Dschungel-Special vor die Bildschirme: Henssler trat gegen die Ex-Dschungelcamper Anouschka Renzi (57), Harald Glööckler (56) und Dschungelkönig Filip Pavlović (27) an.