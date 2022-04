DSDS-Thomas Anders als Gast in der Jury

Auf einen Ex-Modern-Talking-Star folgt der nächste: Thomas Anders wird DSDS-Juror – zumindest vorübergehend. Wie RTL bekannt gab, soll der Schlagersänger bereits am Samstag, 16. April, 20.15 Uhr, in der ersten Liveshow der aktuellen Staffel von "Deutschland sucht den Superstar" zu Gast sein. Damit tritt Anders in die Fußstapfen seines ehemaligen Bandkollegen Dieter Bohlen, der im März 2021 nach 18 Jahren seinen Platz als Chefjuror räumen musste.