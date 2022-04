Britney Spears schwanger: "Ich bekomme ein Baby"

Ihr größter Wunsch ging in Erfüllung: Britney Spears und ihr Lebensgefährte Sam Asghari erwarten Nachwuchs. Das bestätigte die 40-Jährige nun in einem Instagram-Post. Dort schrieb sie: "Ich habe so viel Gewicht verloren, um auf meine Maui-Reise zu gehen, nur um es wieder zuzunehmen." Asghari habe ein "Foodbaby" hinter der Zunahme vermutet – doch wie sich bei einem Schwangerschaftstest herausgestellt habe, sei Spears tatsächlich schwanger. "Ich bekomme ein Baby", verkündete die Sängerin stolz. Ihr Bauch wachse so schnell, dass sie sogar Zwillinge vermute: "Wenn zwei da drin sind ... dann drehe ich vielleicht durch!"