Maus-Sachgeschichten und Bastelideen zu Ostern

Die Maus feiert Ostern: Für die Feiertage hat der WDR ein Special zusammengestellt. Hier werden in spannenden Sachgeschichten die wichtigsten Fragen rund um Ostern beantwortet. Und auch für digitalen Spielespaß ist gesorgt.

In über 50 Jahren "Die Sendung mit der Maus" war natürlich auch das Osterfest immer wieder Thema. So machte sich Christoph einst auf die Suche nach dem Osterhasen oder probierte sich am Eierfärben. Auch die Herstellung von Osterkerzen wurde erklärt. Diese Beiträge hat die Maus nun nochmal aus dem Archiv geholt und sie gesammelt unter www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/ostern/ veröffentlicht. Auch die besten Lachgeschichten zum Thema Ostern kann man sich hier nochmal anschauen.