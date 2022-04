"Don't Stop The Music": Bülent Ceylan bringt Musik in die Klassenzimmer

Musikunterricht in den Schulen fehlt an allen Ecken und Enden. Das ZDF und Bülent Ceylan möchten dem entgegenwirken.

Don't Stop The Music Dokumentation • 12.04.2022 • 22:15 Uhr

Bülent Ceylan gehört seit 20 Jahren zum festen TV-Personal bei zahlreichen Shows. Was Ende der 1990er-Jahre mit Auftritten in Thomas Hermanns' "Quatsch Comedy Club" begann, setzte sich mit einer nach Ceylan betitelten Comedyshow zwischen 2011 und 2017 fort. Obwohl der 46-Jährige nach zwei Dekaden im Showgeschäft mit allen Wassern gewaschen ist und viel erlebt hat, steht für ihn die Langzeit-Dokumentation "Don't Stop The Music" an "Nummer eins", wie Ceylan versichert. "Das ist nicht zu vergleichen mit all dem, was ich bisher gemacht habe."

In dem außergewöhnlichen TV-Format heftete sich gemeinsam mit dem Komiker ein Kamerateam und eine Truppe von Wissenschaftlern acht Monate lang an die Fersen benachteiligter Schüler der Berliner Gemeinschaftsschule "Campus Efeuweg". Während der Zeit des Projektes, das zu Beginn des laufenden Schuljahres gestartet war, erhielten 50 Schülerinnen und Schüler zwischen sechs und zehn Jahren Zugang zu Musik- und Instrumentalunterricht. Erklärtes Ziel von "Don't Stop The Music" ist es, die Zöglinge auf ein Abschlusskonzert vorzubereiten (Freitag, 15. April, 19.30 Uhr, ZDFneo).

HALLO WOCHENENDE! Noch mehr TV- und Streaming-Tipps, Promi-Interviews und attraktive Gewinnspiele: Zum Start ins Wochenende schicken wir Ihnen jeden Freitag unseren Newsletter aus der Redaktion. Frau Herr Divers Mit Klick auf "Abonnieren" stimme ich den Datenschutzbestimmungen zu. Abonnieren

Doch die Macher der Dokumentation um den "Paten" Bülent Ceylan haben mehr im Sinn, als den Kindern unvergessliche Momente zu bescheren. "Man muss sich mal vor Augen führen, dass an Schulen 23.000 Musiklehrer fehlen. Das ist eine Katastrophe!", schlägt Ceylan Alarm. In der Bildungspolitik müsse viel mehr passieren: "Das wurde in Deutschland total vernachlässigt." Ähnlich sieht es Tom Neuwirth, besser bekannt als Conchita Wurst, der ebenfalls bei "Don't Stop The Music" gastiert: "Die Kreativität ist essenziell für die Individualität der Menschen. Und gerade, wenn man das in so jungen Jahren nicht beigebracht bekommt, ist das ein Riesenverlust."

Die positiven Einflüsse von Musikunterricht auf Kinder geht jedoch über die Rolle in der Identitätsfindung heraus. Der Neuropsychologe Eckart Altenmüller, der zum Expertenteam von "Don't Stop The Music" gehört, erläutert: "Es verbessert die Emotionen, das Kind erlangt Selbstvertrauen, es wird gehört, es hört auch die anderen, es verbessert seine soziale und seine emotionale Kompetenz." Außerdem sei von Forschern bewiesen worden, dass dank Musikunterricht auch die Leistung der Kinder in anderen Schulfächern profitiere, erklärt der Wissenschaftler. Altenmüller plädiert auch dafür, dass das "großartige Projekt" als Vorbild für andere Schulen funktioniere.

Dem pflichtet Bülent Ceylan uneingeschränkt bei – und richtet eine klare Botschaft an die Politik: "Die Kreativität sollte die Politik mindestens gleichstellen." Er wolle mit "Don't Stop The Music" offenbaren, welche Bedeutung in Musik und bildender Kunst für die Entwicklung von Kindern stecke: "Was hat man denn von Mathe mitgenommen, ganz ehrlich? Klar ist es wichtig, dass man rechnen kann, aber wie viel vom Satz des Pythagoras ist denn hängengeblieben?"

Das ZDF zeigt beginnend am Dienstag, 12. April, drei Tage in Folge jeweils um 22.15 Uhr eine Folge der vierteiligen Doku-Reihe "Don't Stop The Music". Das Abschlusskonzert des Musikprojekts gibt es am Freitag, 15. April, um 19.30 Uhr, bei ZDFneo zu sehen. Außerdem erwartet junge TV-Zuschauerinnen und -Zuschauer eine altersgerechte Version der Sendung, die zwischen Mittwoch, 11. Mai, und Dienstag, 17. Mai, bei KIKA ausgestrahlt wird.

Don't Stop The Music – Di. 12.04. – ZDF: 22.15 Uhr