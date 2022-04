Eine Geschichte des Antisemitismus bei ARTE: Von Alexandria bis Auschwitz

Wo kommt Antisemitismus her, wo fing er an und wie entwickelte er sich bis heute? Die Doku-Reihe "Eine Geschichte des Antisemitismus" sucht Antworten auf diese Fragen.

Antisemitismus reicht bis in die Antike zurück, doch erst in Verbindung mit der christlichen Theologie verbreitete er sich über den abendländischen Raum. Am Anfang stand der Kampf um den wahren Glauben, die Ablösung der ersten Christen vom Judentum und die Anerkennung durch Rom. Juden galten als "Christusmörder", sie seien dazu verdammt, in der Welt umherzuirren. Trotz der europäischen Aufklärung und des Schutzes weltlicher Herrscher kam es immer wieder zu Pogromen und letztlich zum Holocaust.