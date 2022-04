"Frau Major und ihre Soldaten zum Krieg in Europa": Hochzeit in ernsten Zeiten

Bei ihrer Hochzeit standen die Kameradinnen und Kameraden in Uniform Spalier. Nun haben sie alle Vorkehrungen für den Einsatz getroffen. Sicher hinterlegt sind bei ihren Verwandten und dem fünfjährigen Sohn zwei Testamente. Dann geht es an die Ostflanke der NATO. Die neue ARD-Dokumentation "Echtes Leben: Frau Major und ihre Soldaten zum Krieg in Europa" von Rita Knobel-Ulrich erzählt von einem jungen Soldaten-Paar, in dessen familiäre Lebenswirklichkeit die sehr reale Bedrohung überraschend schnell vorgedrungen ist.