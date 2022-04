Sugarlove: Kritik zum Film heute im Ersten

Gesagt, getan. Patrick verabredet sich mit der 24-jährigen Claire (Cosima Henman) und tut das, was ihm von Julia aufgetragen wurde. Als gut betuchtem Soziologieprofessor fällt es ihm deutlich leichter, Claire zu beschenken, als mit ihr zu schlafen. Doch schon bald lässt auch Patrick sich fallen, und es kommt natürlich, wie es in einem Film wie "Sugarlove" eben kommen muss: Patrick verliebt sich – ein ganz kleines bisschen – in Claire, und Claire verliebt sich – ganz gewaltig – in Patrick. Fortan ist die Welt klein, die Zufälle groß, und so schleicht sich Patricks "Sugarbaby" unbemerkt immer mehr in sein Leben. So lange, bis es eines Tages zu einem tödlichen Zwischenfall kommt ...