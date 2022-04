"No Country for Old Men"-Schauspielerin Kathy Lamkin gestorben

Einen bleibenden Eindruck hinterließ Lamkin vor allem in einer kleinen, aber feinen Szene in "No Country for Old Men". In dem Thriller der Coen-Brüder ließ sie als Managerin eines Trailerparks den mysteriösen Killer Anton Chigurh (Javier Bardem, 53) gnadenlos auflaufen. Er will von ihr wissen, wo der von ihm gejagte Moss (Josh Brolin, 54) arbeitet. Doch sie lässt sich keine Informationen entlocken.