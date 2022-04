"Mord mit Aussicht" holt auch mit neuer Besetzung gute Quoten

Am Dienstag ist die vierte Staffel der Krimireihe "Mord mit Aussicht" zu Ende gegangen. Das Echo in den sozialen Medien war durchwachsen, die Quoten aber sprechen für sich.

So schnell kann es gehen: Am Dienstagabend strahlte die ARD bereits die letzte Folge der neuen Staffel "Mord mit Aussicht" aus. Und wie die Verantwortlichen nun stolz verkündeten, war das Comeback aus Sicht der ARD insgesamt ein voller Erfolg: 5,16 Millionen Menschen (Marktanteil: 19,8 Prozent) sahen die Folge "Sauberer Abgang". Damit war die Krimikomödie die meistgesehene Sendung am Dienstagabend. Auch in den vorherigen fünf Wochen (die ersten beiden Episoden wurden als Doppelfolge ausgestrahlt) hatte der Krimi dem Sender jeweils den Tagessieg beschert.