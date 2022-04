"Unsere Wälder": So eng sind Bäume untereinander vernetzt

Eigentlich könnte man meinen, dass es kaum ein starreres System als die in der Regel fest verwurzelten Bäume des Waldes gibt. Doch sie sind keine stummen, einsamen Wesen, wie der spektakulär in Szene gesetzte Natur-Dokumentarfilm "Unsere Wälder" von Freddie Röckenhaus und Petra Höfer auf ARTE zeigt.

Wie die Filmemacher belegen können, haben Bäume im hochkomplexen Ökosystem "Freunde" und "Geschäftspartner", "Familienmitglieder" und sogar "Feinde". Alle Gewächse untereinander sind vernetzt. Was man in der Regel nicht sieht: Unter der Erde nimmt jede Baumwurzel eine Fläche ein, die in etwa doppelt so groß ist wie die Krone.