Mord auf Shetland – Fern der Heimat: Kritik zur neuen Folge

Da ist er wieder, der kantige Kommissar Jimmy Perez (Douglas Henshall), der bereits seit 2013 in der BBC und seit 2016 auch hierzulande jeglichen "Mord auf Shetland" aufklärt. Auch in "Fern der Heimat", dem knapp zweistündigen Auftaktfilm der fünften Staffel, ermittelt der verwitwete Kriminaler wieder auf seiner spärlich besiedelten Inselgemeinde. Diesmal soll Perez gemeinsam mit seiner Assistentin Tosh (Alison O'Donnell) und Detective Constable Sandy Wilson (Steven Robertson) den Mord an einem jungen Mann aus Nigeria (Ayanda Bhebe) aufklären, der nicht auf den Inseln lebte, dessen Leichenteile aber am Strand von Mainland gefunden wurden.