"Haus des Geldes"-Star Miguel Herrán rettet sich mit Fenstersprung

Mitten in der Nacht brach in der Wohnung von "Haus des Geldes"-Star Miguel Herrán ein Feuer aus. Nur durch einen Sprung aus dem Fenster konnte er sich retten.

Glück im Unglück hatte der "Haus des Geldes"-Star Miguel Herrán bei einem nächtlichen Brand: In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brach in seiner Wohnung in der spanischen Stadt Ávila aus noch ungeklärten Gründen Feuer aus. Der 25-Jährige konnte sich nur noch durch einen beherzten Sprung retten. Dies geht aus örtlichen Medienberichten hervor.