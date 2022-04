GNTM 2022: Lieselotte will wegen Nacktshooting hinschmeißen - Tränen bei Noella

In der elften Folge bei "Germany's Next Topmodel" wurde den Kandidatinnen beim Nackt-Fotoshooting einiges abverlangt. Sich hüllenlos vor der Kamera zu präsentieren, das ging Lieselotte zu weit. Die 66-Jährige wollte die ProSieben-Show daraufhin verlassen. Auch für Noella spitzte sich die Lage zu. Die GNTM-Kandidatin geriet mit ihren Konkurrentinnen heftig aneinander.

Diese Woche startete "Germany's Next Topmodel" mit einem besonderen Walk. Jeweils zwei Models wurden an den Zöpfen zusammengebunden und mussten gemeinsam einen guten Lauf hinlegen. Zur Bewertung hatte sich Heidi Klum Maye Musk an die Seite geholt. Die 73-jährige Mutter von Tesla-Chef Elon Musk ist ein gefragtes Model.

GNTM-Kandidatinnen schließen Noella aus Best-Ager-Model Martina durfte mit Tochter Lou-Anne auf den Laufsteg und erlebte dabei eine große Überraschung. Aufgrund ihrer Model-Erfahrungen war sich Martina sicher, das Mutter-Tochter-Duell für sich zu entscheiden. "Lou-Anne war cooler unterwegs", entschied sich Heidi Klum dann unerwartet für die 18-Jährige. Die Auslosung der Team-Partnerin sorgte bei zwei Nachwuchsmodels für einen heftigen Schreck. Ausgerechnet Noella und Vivian, die sich so gar nicht leiden können, mussten den Walk gemeinsam meistern. Doch es wurde noch schlimmer für beide. Noella konnte sich kaum auf den Highheels halten, auch bei Vivian lief es nicht besser. "Totale Katastrophe", fasste Noella die Lage zusammen. Das sah die GNTM-Chefin ähnlich, somit kam Vivian in die nächste Runde und Noella musste zittern.

Zurück in der Model-Villa wurde die Situation noch unangenehmer für Noella. Vivian, Amaya und Anita hatten sich gegen die gelernte Altenpflegerin zusammengetan. Die drei suchten sich sogar ein anderes Schlafzimmer und ließen die 24-Jährige alleine zurück. Noella sei morgens zu laut, wenn die anderen noch schlafen wollen würden, so die Begründung für den Umzug. So ausgeschlossen zu werden, ging Noella sehr nahe, doch die taffe Berlinerin wollte sich nicht runterziehen lassen und noch mehr Power geben. Als Heidi Klum das Nachwuchsmodel auf Probleme ansprach, brach es aus Noella heraus. Daraufhin wollte die 48-Jährige im Einzelgespräch mit Vivian genauer wissen, was die Mädels gegen Noella haben. "Es kamen Kommentare, die nicht gehen", so Vivian. Zudem sei Noella Heidi gegenüber weich und zu den anderen viel taffer. "Das könnte ein Schutzschild sein", gab die GNTM-Chefin zu bedenken, doch Freunde werden Noella und Vivian sicherlich nicht mehr.

Wirft Lieselotte bei GNTM alles hin? Nur mit goldener Farbe bemalt, mussten die Models beim diesjährigen Nacktshooting die Zeiger einer großen Uhr nachstellen. Für Lieselotte ging das zu weit. "Das muss wirklich nicht sein", stellte die Berlinerin klar und wollte die Sendung direkt verlassen. Völlig aufgelöst berichtete Lieselotte der GNTM-Chefin von ihrem Entschluss. Doch Heidi Klum wollte ihr ältestes Model so leicht nicht gehen lassen und zeigte der 66-Jährigen Posen, bei denen gewisse Körperteile versteckt bleiben.

Daraufhin gab sich die Frohnatur einen Ruck und ließ die Hüllen fallen. Während Lieselotte versuchte, nackt und trotz anstrengender Körperhaltung gute Miene zum bösen Spiel zu machen, gab es von Heidi Klum noch den Befehl "Genießen! Genießen!". "Das ist schon heftig", kämpfte Lieselotte mit sich. Doch nicht umsonst. "Nach dieser Nummer wackelst du auf keinen Fall", gab es von Heidi die erleichternden Worte.