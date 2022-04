GNTM 2022: Wer ist gestern raus? Wer ist weiter?

Nur eine kann "Germany's next Topmodel" werden – und diesmal hat Heidi Klum noch mehr als sonst die Qual der Wahl. Das Kandidatinnen-Feld ist so divers wie nie.

"Ich suche immer noch nach einem Model, dass das gewisse Etwas hat. Aber die Nachfrage nach Diversity ist heutzutage größer denn je. Daher halte ich Ausschau nach neuen Kandidatinnen, die eine große Vielfalt an Körpergrößen, Alter und Persönlichkeiten mitbringen. Die Chancen sind bei #GNTM für alle gleich. Es liegt an den Models, die Kunden zu überzeugen", erklärt Heidi Klum. Hier finden Sie alle Infos zur 17. GNTM-Staffel.

Wer ist raus? Wer ist weiter? Pro Sendung muss in der Regel mindestens ein Model die Show verlassen. Die Entscheidung trifft Heidi Klum. "Für dich habe ich heute leider kein Foto", so der gefürchtete Satz, den keine Kandidatin hören möchte. Beraten wird Heidi Klum bei ihren Entscheidungen von ihren Gastjuroren.

Diese Kandidatinnen mussten bereits gehen: Folge 1: Emilie (19), Meline (20) und Pauline (18) sind raus

Folge 2: Kim (20) und Wiebke (20) sind raus

Folge 3: Kristina (20) und Lisa-Marie (22) sind raus

Folge 4: Lenara (24) verlässt die Show freiwillig, Kashmira (20) ist raus

Folge 5: Laura W. (19) ist raus

Folge 6: Barbara (68) und Jasmin (23) sind raus

Folge 7: Julia (21) und Laura B. (20) sind raus

Folge 8: Jessica (21) und Paulina (32) sind raus

Folge 9: Annalotta (20) ist raus

Folge 10: Viola (21) und Inka (19) sind raus

Folge 11: Amaya (18) ist raus Wer ist bei GNTM 2022 noch dabei? Anita (20)

Juliana (24)

Lena (21)

Lieselotte (66)

Lou-Anne (18)

Luca (19)

Martina (50)

Noella (24)

Sophie (18)

Vanessa (20)

Vivien (21) GNTM 2022 - Folge für Folge Folge 11 (14. April): Für die Models geht es zum Nacktshooting. Oder besser gesagt zum Bodypaint-Shooting, denn mit goldener Farbe angemalt sollen sie als Uhrzeiger posieren. Zunächst aber müssen die Kandidatinnen in Zweierteams und an den Zöpfen zusammengebunden über den Laufsteg. Die kritischen Augen von Heidi Klum und Gast-Jurorin Maye Mosk – Best-Ager-Model und Mutter des reichsten Mannes der Welt – schauen genau hin, wer sich im Duo jeweils besser schlägt. Vor dem Nacktshooting will Lieselotte dann kneife, doch Heidi kann sie im letzten Moment zum Bleiben überreden. Sie macht ihre Sache so gut, dass sie weiter im Rennen bleibt. Zittern müssen dagegen Sophie, Amaya und Anita. Für Amaya, die weder auf dem Laufsteg noch beim Fotoshooting überzeugen konnte, hat Heidi diesmal kein Foto.

Folge 10 (7. April): Die zehnte Folge steht ganz unter dem Motto Casting. Die Kandidatinnen haben gleich mehrere Chancen, sich einen Job zu besorgen. Einige wie Luca, Anita und Noella dürfen sich freuen, Sophie und Viola gehen hingegen trotz mehrerer Einladungen leer aus. Nachdem so viel Zeit für die Castings draufgegangen ist, finden Fotoshooting und Walk in einem statt. In Kleidern von Designer und Gast-Juror Jeremy Scott posen die angehenden Models in einer Küche und müssen dann über den Laufsteg. Viola kann nach den verpatzten Castings auch bei Shooting/Walks nicht überzeugen und scheidet als Erste aus. Sehr zum Missfallen ihrer Fan-Gemeinde auf Twitter. Auch Inka hatte diesmal keinen guten Tag und muss gehen. Die seit Wochen schwächelnde Lieselotte hingegen darf bleiben. Lesen Sie hier die ausführliche Zusammenfassung der Folge.

Folge 9 (31. März): Ätschibätsch – in Folge 9 streckt Heidi Klum ihren Models die Zunge raus. Beim Walk müssen die Kandidatinnen unter einem riesigen Plakat der Model-Mama herlaufen. Heidi hat den Mund geöffnet, die roten Schleppen der Kleider, die die angehenden Models tragen, symbolisieren die Zunge des Supermodels. Als Gastjurorin ist diesmal Nikeata Thompson dabei. Vorher aber gibt es für einige der Mädels noch eine Überraschung: Sie dürfen zum Levi's-Casting. Dort holen sich letztendlich Noella, Juliana und Inka den Job. Beim Walk haben dann wieder die üblichen Verdächtigen Probleme. Lieselotte ist zu ulkig und wenig elegant, Anita stolpert und auch Annalotta kann nicht überzeugen. Lieselotte kann sich retten, weil sie für die folgende Woche schon eine Casting-Einladung hat. Annalotta ist raus. Und was ist mit Anita? Sie bekommt von Heidi noch eine Chance. Lesen Sie hier die ausführliche Zusammenfassung der Folge.

Folge 8 (24. März): Diesmal steht die Folge unter dem Thema Social Media. In der ersten Aufgabe müssen die Kandiatinnen Quatsch-Produkte in einem kurzen Instagram-Video anpreisen. Bei einem Interview müssen sie die ein oder andere unangenehme Frage beantworten. So erfahren SAT.1-Journalistin Claudia von Brauchitsch und die Zuschauer, dass Paulina Instagram-Follower gekauft hat und dass Noella gesagt hat, Lieselotte müsse eliminiert werden. Außerdem verkündet Noella, dass Jessica nur jemandem den Platz wegnimmt, weil sie lieber YouTube macht, als modelt. Als Gastjuroren sind diesmal die Designer vom Duo "The Blonds" dabei. Sie werden Zeugen, wie beim Entscheidungswalk in UFO-Kleidern so manches Model auf unebenem Boden an den extrem hohen Absätzen verzweifelt. Nachdem sich ein angehendes Model nach dem anderen auf die Nase gelegt hat, hat Heidi Klum ein Einsehen und lässt den Rest der "Meeedchen" barfuß laufen. Safety first. Jessica, Paulina und Lieselotte überzeugen aber auch ohne hohe Hacken nicht. Sie müssen zittern. Am Ende rettet ihr gutes Video Lieselotte, für Paulina und Jessica ist die Show vorbei. Lesen Sie hier eine ausführliche Zusammenfassung der Folge.

Folge 7 (17. März): Das laut Heidi Klum "wichtigste Fotoshooting der Staffel" steht an. Für die angehenden Models werden die Fotos für ihre Sedcard erstellt. Und dann gibt es noch ein zweites Umstyling: Inka, die in der vergangenen Woche wegen einer Corona-Infektion fehlte, lässt mal eben etwa 30 cm Haare. Sie selbst muss sich mit der Kurzhaarfrisur erst noch anfreunden, doch Heidi und der Großteil der Zuschauer sind begeistert. Auch beim Entscheidunswalk liegt ein besonderes Augenmerk auf den Posen. Die Kandidatinnen sollen auf dem Lauftsteg als Aufziehpuppen auftreten und ensprechend ihre Gestik und Mimik anpassen. Als Gastjurorin hat Heidi Model Coco Rocha eingeladen. Julia kann weder beim Fotoshooting noch beim Walk überzeugen. "Ich sehe deine Unsicherheit", sagt Heidi. Und dann spricht sie den gefürchteten Satz: "Liebe Julia, ich habe heute leider kein Foto für dich." Das trifft besonders Julias Freundin Viola hart. Doch sie muss selbst ums Weiterkommen zittern. Gemeinsam mit Laura muss sie als letztes vor die Jury treten. Es trifft Laura, für die GNTM ebenfalls vorbei ist. Lesen Sie hier eine ausführliche Zusammenfassung der Folge.

Folge 6 (10. März): Das große Umstyling steht auf dem Programm. Für so manche Kandidatin eine Horrorvorstellung, für die Zuschauer oft ein Genuss. "Dieses Jahr stylen wir zwar weniger Mädchen um als sonst, dafür werden die Veränderungen aber umso extremer", verrät Heid Klum im Vorfeld. Acht Models bekommen neue Looks. Die krasseste Veränderung erfährt Vanessa: Ihre Haare werden nicht nur deutlich gekürzt, sondern auch grün gefärbt. Glücklicherweise gefällt's dem Freund. Am meisten zu meckern hat Jasmin. Sie findet ihre neue Perücke... zu lang?! Sie lässt das 7000 Euro teure Teil mal eben eigenmächtig kürzen. Vor dem Entscheidungswalk kündigt Heidi Klum an, dass diesmal geich mehrere Kandidatinnen gehen müsssen. Als erstes trifft es etwas überraschend Barbara. Damit ist die älteste Kandiatin der GNTM-Geschichte raus. Auch für Jasmin ist die Show vorbei. Laut Heidi hat die Entscheidung nichts mit Jasmins Haaren zu tun, auch wenn sie die Aktion "auf Deutsch gesagt ziemlich scheiße" fand. Wirklich glaubwürdig ist Heidis Aussage nicht, auch wenn Jasmins Walk in der Tat auch ziemlich schlecht war - Stolperer inklusive. Lesen Sie hier die ausführliche Zusammenfassung.

Folge 5 (3. März): Für die angehenden Models wird es ernst. Sie dürfen zum ersten Mal zu echten Castings mit echten Kunden. Die selbstbewusste und ehrgeizige Sophie krallt sich den ersten Job der Staffel. Damit ist sie automatisch eine Runde weiter. Dabei war Sophie beim Training zuvor mit Heidi noch durchgefallen, weil ihre Vorstellung zu einstudiert klang. Auch Juliana, Barbara, Amaya und Lou-Anne werden gecastet. Die anderen müssen sich ihr Ticket für die nächste Runde (und für Los Angeles) auf dem Laufsteg sichern. Niemand Geringeres als Jean Paul Gaultier unterstützt diesmal Heidi Klum als Gast-Juror. Laura W., Julia und Paulia müssen zittern. Es trifft Laura, sie ist raus. Tränen beim Casting: Lesen Sie hier eine ausführliche Zusammenfassung der Folge.

Folge 4 (24. Februar): Bei den Kandidatinnen ist Schauspieltalent gefordert. In Zweiterteams sollen sie in einem Cabrio einen Streit darstellen - bis eine von beiden per Schleudersitz in die Luft geschossen wird. Nach dem Dreh entscheidet sich Curvy-Model Lenara zum freiwilligen Ausstieg. Sie leidet unter der Gruppendynamik und hat Heimweh. Vor allem in Gegenwart von Noella fühlt sie sich unwohl. Heidi versucht noch, Lenara vom Bleiben zu überreden, doch der Entschluss steht. Zwischen Noella, deren direkte Art offenbar bei einigen Kandidatinnen nicht gut ankommt, und der Gruppe kommt es zur Aussprache. Der Walk findet diesmal auf einem schwimmenden Steg auf dem Meer statt. Immerhin müssen die angehenden Models diesmal keine hohen Schuhe tragen. Kashmira und Laura W. wackeln. Es ist Kashmira, für die Heidi diesmal kein Foto hat. Lesen Sie hier eine ausführliche Zusammenfassung der vierten Folge von "Germany's Next Topmodel".

Folge 3 (17. Februar): Rankin ist da! Der wohl bekannteste GNTM-Fotograf shooted für die Plakatkampagne der diesjährigen Staffel. Die Kandidatinnen, die sich dabei besonders hervortun, dürfen gemeinsam mit Heidi Klum auch noch den Opener drehen, der zu Beginn jeder Folge gezeigt wird und sind in der nächsten Runde. U.a. schafft es Barbara, mit 68 die Älteste im Cast, ins Video. Publikumsliebling ist nicht dabei, dafür will sie bei der abschließenden Modenschau direkt mal Designer Christian Cowan adoptieren. Der ist aber auch zu schnuckelig ... Kristina landet beim Walk wieder auf dem Hosenboden, das war ihr schon in der Vorwoche passiert. Für sie hat Heidi Klum diesmal kein Foto. Auch für Lisa-Marie ist die Show beendet. Lesen Sie hier eine ausführliche Zusammenfassung der dritten Folge von "Germany's Next Topmodel".

Folge 2 (10. Februar): Heidi höchstpersönlich bittet die Kandiatinnen zum Laufsteg-Training. Bei vielen der angehenden Models besteht hier noch viel Nachholbedarf, wie sich auch später in der Folge zeigen wird. Zunächst aber steht ein Duell-Fotoshooting auf dem Programm. Jeweils zwei Kandiatinnen treten zum Tauziehen an und sollen dabei natürlich möglichst fotogen sein. In der gleichen Pärchen-Konstellation geht es dann auf eine steinerne Treppe, die als Laufsteg dient. "Klingt gefährlich – ist es auch", warnt Heidi. Reihenweise landen die Nachwuchsmodels auf dem Hosenboden, doch immerhin bricht sich keine die Hachsen. Ein Teilerfolg! Kein Erfolg ist die Folge aber für Kim und Wiebke: Für sie hat Heidi kein Foto.

Folge 1 (3. Februar): Die Kandidatinnen, die Heidi Klum nach dem Casting in die Sendung eingeladen hat, müssen zum Auftakt eine Fashion-Show bestreiten. Das heißt: Es geht direkt auf den Lauftsteg. Und der ist wegen der hohen Luchtfeuchtigkeit am Drehort Athen ziemlich rutschig. Das ein oder andere Nachwuchsmodel landet unsanft auf dem Hosenboden, Emilie entscheidet sich deshalb gegen hochhackige Schuhe. Das wird ihr allerdings zum Verhängnis, denn Heidi und Gast-Jurorin Kylie Minogue haben für sie kein Ticket in die nächste Runde. Auch Meline und Pauline sind raus. Lesen Sie hier eine ausführliche Zusammenfassung.

Wann läuft "Germany's next Topmodel"? Die 17. Staffel der Castingshow ist ab Donnerstag, 3. Februar, bei ProSieben zu sehen. Immer donnerstags gibt es um 20.15 Uhr eine neue Folge.

Wann ist das Finale? In den vergangenen Jahren umfasste die Show 17 Folgen. Das Finale würde demnach am 26. Mai 2022 stattfinden. Infos zum Veranstaltungsort gibt es noch nicht.

Die Sendetermine von GNTM im Überblick: Folge 1: 3. Februar, 20.15 Uhr

Folge 2: 10. Februar, 20.15 Uhr

Folge 3: 17. Februar, 20.15 Uhr

Folge 4: 24. Februar, 20.15 Uhr

Folge 5: 3. März, 20.15 Uhr

Folge 6: 10. März, 20.15 Uhr

Folge 7: 17. März, 20.15 Uhr

Folge 8: 24. März, 20.15 Uhr

Folge 9: 31. März, 20.15 Uhr

Folge 10: 7. April, 20.15 Uhr

Folge 11; 14. April, 20.15 Uhr

Folge 12: 21. April, 20.15 Uhr

Folge 13: 28. April, 20.15 Uhr

Folge 14: 5. Mai, 20.15 Uhr

Folge 15: 12. Mai, 20.15 Uhr

Folge 16. 19. Mai, 20.15 Uhr

Finale: 26. Mai, 20.15 Uhr Wer sind die GNTM-Kandidatinnen? Schon in den vergangenen Staffeln hatte sich die Show Diversität auf die Fahnen geschrieben und zum Beispiel Transgender-Models und Curvy-Models gecastet. In der 17. Staffel sind nun aber auch ältere Models dabei, eine Kandidatin ist schon 68 Jahre alt. Barbara arbeitet als Friseurin und Fachkosmetikerin. "Ich möchte unbedingt als erste Frau mit 68 Jahren 'Germany’s next Topmodel' werden, um allen älteren Frauen Mut zu machen und um zu zeigen, dass das Alter nur eine Zahl ist", sagt sie.

Die Kandidatinnen im Überblick: Amaya (18) aus Böblingen

Anita (20) aus Neustadt an der Donau

Annalotta (20) aus Schwerte

Barbara (68) aus Flensburg

Emilie (19) aus Tafers/Schweiz

Inka (19) aus Nierstein

Jasmin (23) aus Düsseldorf

Jessica (21) aus Berlin

Julia (21) aus Surberg

Juliana (24) aus Berlin

Kashmira (20) aus Winnenden

Kim (20) aus Rheine

Kristina (20) aus Lübeck

Laura B. (20) aus Großenhain

Laura W. (19) aus Günzach

Lena (21) aus Teltow

Lenara (24) aus Lingen

Lieselotte (66) aus Berlin

Lisa-Marie (22) aus Hannover

Lou-Anne (18) aus Klosterneuburg

Luca (19) aus München

Martina (50) aus Klosterneuburg

Meline (20) aus Bergisch Gladbach

Noella (24) aus Berlin

Paulina (32) aus Berlin

Pauline (18) aus Schwerte

Sophie (18) aus Harsewinkel

Vanessa (20) aus Metzingen

Viola (21) aus Bremen

Vivien (21) aus Prien am Chiemsee

Wiebke (20) aus Berlin Wer sitzt in der GNTM-Jury? Heidi Klum wird auch in dieser Staffel von wechselnden Gast-Juroren unterstützt. Unter anderem werden in der 17. Staffel die französische Designer-Legende Jean Paul Gaultier, Sängerin Kylie Minogue, die Star-Fotografen Rankinund Yu Tsai sowie der englische Modedesigner Christian Cowan gemeinsam mit Heidi einen Blick auf die Models werfen.

Wer sind die bisherigen GNTM-Siegerinnen? Lena Gercke war einst "Germany's allererstes next Topmodel", im vergangenen Jahr holte sich Transgender-Model Alex Mariah Peter den Sieg.

Alle GNTM-Gewinnerinnen im Überblick: Staffel 1: Lena Gercke

Staffel 2: Barbara Meier

Staffel 3: Jennifer Hof

Staffel 4: Sara Nuru

Staffel 5: Alisar Ailabouni

Staffel 6: Jana Beller

Staffel 7: Luisa Hartema

Staffel 8: Lovelyn Enebechi

Staffel 9: Stefanie Giesinger

Staffel 10: Vanessa Fuchs

Staffel 11: Kim Hnizdo

Staffel 12: Céline Bethmann

Staffel 13: Toni Dreher-Adenuga

Staffel 14: Simone-Margarethe Kowalski

Staffel 15: Jacky Wruck

Staffel 16: Alex Mariah Peter Wer singt den GNTM-Song? Diese Aufgabe übernimmt Heidi Klum diesmal höchstpersönlich. Gemeinsam mit Rapper Snoop Dogg hat sie den Song "Chai Tea With Heidi" aufgenommen. "Ich liebe es zu singen. Am liebsten den ganzen Tag. Mein Mann weiß, dass mich das glücklich macht", sagte sie der "Bild".