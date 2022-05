"Royale Paare": ARTE widmet den Hoheiten einen ganzen Abend

ARTE widmet sich in zwei Dokus der Gegenwart und der Vergangenheit der bekanntesten europäischen Königshäuser. Zunächst geht es um royale Hoffnungsträger, dann um Queen Victoria.

Sie sind die Hoffnungsträger ihrer Nationen: Als zukünftige Thronfolger der Monarchien in Großbritannien und Schweden lastet ein enormer Druck auf Prinz William und Prinzessin Victoria. König Felipe VI. von Spanien muss sich bereits jetzt Tag für Tag als Staatsoberhaupt beweisen. Ihre Kraft ziehen die jungen Royals dabei vor allem aus ihren Ehen: Herzogin Catherine, Prinz Daniel und Königin Letizia stammen zwar allesamt aus bürgerlichen Familien, erweisen sich jedoch als zuverlässige und starke Partner. Die vom ZDF produzierte Dokumentation"Royale Paare", die nun erstmals bei ARTE zu sehen ist, erzählt ihre Geschichte.

Der Film unter Regie von Julia Melchior beginnt mit dem wohl bekanntesten royalen Paar unserer Zeit: Prinz William und Herzogin Kate von Cambridge schafften es, das Ansehen der britischen Monarchie im In- wie auch im Ausland aufzupolieren. Schon jetzt übernehmen die Eltern dreier Kinder zahlreiche repräsentative Aufgaben, obwohl nach dem Ableben der Queen zunächst deren Sohn Charles und seine Frau Camilla auf dem Thron Platz nehmen werden. Wie schaffen es die beiden gegen den zunehmenden Missmut des britischen Volkes gegenüber der Monarchie zu trotzen? Und warum ist ihnen der Klimaschutz so wichtig?

Weiter geht es in Spanien, wo nach den Skandalen von Juan Carlos I. dessen Sohn Felipe seit 2014 auf dem Thron sitzt: Zusammen mit seiner Frau Letizia unternimmt der 54-Jährige alles in seiner Macht stehende, um die Monarchie Stück für Stück zu modernisieren. Mit seinem Volk etwa kommunziert er auf Augenhöhe, ohne Hofknicks und Diener. In Schweden vollzog sich die Modernisierung des Königshauses bereits Anfang der 1970-er mit der Hochzeit von König Carl XVI. Gustaf und der Bürgerlichen Silvia Sommerlath. Die gebürtige Deutsche legte großen Wert auf eigene Verantwortung und richtete sich zum Staunen der Höflinge ein eigenes Büro im Palast ein. Wird ihre erstgeborene Tochter Victoria diesem Beispiel folgen?