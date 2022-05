Herbert Grönemeyer muss Jubiläumskonzerte absagen: Corona

Schock für alle Fans von Herbert Grönemeyer (66): Der Musiker, dessen Album "Mensch" in diesem Jahr sein 20. Jubiläum feiert, hat sich mit dem Coronavirus infiziert. Die geplanten Jubiläumskonzerte fallen deswegen ersatzlos aus, wie es in einem Statement des Künstlermanagements auf Instagram heißt . Auch Mitarbeiter und Bandmitglieder hätten sich "trotz aller Vorsichtsmaßnahmen" infiziert.

"Alle sind hier tief enttäuscht, dass wir diese Tour nun traurigerweise absagen müssen und die Konzerte nicht spielen können. Es tut uns sehr sehr leid, besonders für all die Menschen, die kommen wollten und für all die Umstände, die das macht", heißt es weiter. Das erste Konzert der Tour hätte bereits am Donnerstag (26. Mai) in Hannover stattfinden sollen. Weitere Shows waren in Gelsenkirchen (28. Mai), Berlin (31. Mai, 2. Juni, 3. Juni), Leipzig (4. Juni), Hamburg (6. Juni) und München (8. Juni) geplant.