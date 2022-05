Sing meinen Song 2022: Lotte bricht ihren Auftritt ab

Am fünften Abend des Tauschkonzerts dreht sich alles um die Songs von Lotte oder auch "die Billie Eilish vom Bodensee", wie Johannes Oerding sie nennt. Dass die Abende beim Tauschkonzert öfter mal emotional werden ist normal, doch Lottes Songs toppen alles. Sie muss sogar bei ihrem neuen Lied den Auftritt abbrechen.

"Für mich ist Musik so das Druckventil für alles, was ich fühl", erzählt die heute 26-Jährige bei "Sing meinen Song". Ihre Musik zeichnet sich besonders durch tiefgründige Texte und viele Emotionen aus. "Ich will echt sein und ich will meine Narben zeigen und all das, was mich auch traurig macht und wütend macht (…). Ich möchte hier von mir zeigen, wer ich wirklich bin und was mich vielleicht auch dazu gemacht hat", erzählt sie.

Lottes bürgerlicher Name ist Charlotte Rezbach. Sie ist in Ravensburg am Bodensee geboren und aufgewachsen. "Ich bin aufgewachsen in einer wirklich sehr fantastischen und tollen Familie und hatte eine total schöne naive, bisschen spießige, liebevolle Kindheit. (…) Ich habe halt viel in der Natur gespielt. Ich hatte 15 Minuten Computerzeit am Tag."

Lotte war "super christlich" Mit 12 ist Lotte selbstgewählt in eine freichristliche Gemeinde gegangen. "Ich habe das total für mich gefunden, ich war super christlich. (…) Im Rückblick hat es sich für mich als was rausgestellt, dass viele Teile von mir als Person nicht erlaubt hat, weil das Regelwerk der Kirche so begrenzt ist." Mit 17 machte die junge Sängerin dann ein Auslandsjahr in Amerika und begann, ihre Religion zu hinterfragen.

"Ich wollte eigentlich Ärztin werden (…), aber ich dachte niemals, dass ich Musik machen werde, denn es stand nicht zur Debatte." Bei der Popakademie in Mannheim erhielt sie dann ein Plattenvertrag, obwohl sie dank ihres 1,0-Abiturs bereits einen Platz für ein Medizinstudium in der Tasche hatte.

Kelvin Jones beginnt mit Lottes Song "Mehr davon". "Dieser Typ macht einfach jeden Song zu einem Hit", fasst Lotte zusammen. Floor Jansen legt eine Art Rammstein-Version des Songs "Mauern" hin. Clueso entscheidet sich für das Liebeslied "Zu Jung". "Das Lied handelt von meiner ersten großen Liebe", erzählt Lotte. "Ich bin für den Mann in ein anderes Land gezogen und habe dann alles ziemlich schnell und plötzlich abgerissen, weil mir einfach alles zu viel war."

Elif performt Lottes allerersten Song. "Ich habe den Song 'Auf beiden Beinen' für meine Eltern geschrieben, als ich angefangen habe Musik zu machen, von Zuhause ausgezogen bin, mich fast nicht gemeldet hab (…). Ich habe gemerkt, dass sie sich Sorgen machen und ich liebe sie dafür und wollte, dass sie wissen, dass es mir gut geht." Elif weiß genau wie das ist und bringt in ihre Performance ihre eigene Story mit ein. Eine Strophe rappt sie sogar und gibt dem Song so etwas ganz Persönliches. Alle sind sichtlich gerührt.

Lotte hat sexualisierte Gewalt erlebt Lotte hat aber auch einen neuen Song auf Lager. "'So wie ich' ist ein Song, den ich autobiografisch geschrieben habe über sexualisierte Gewalt. Wie es ist, wenn als Frau nein sagt und jemand (…) über diese Grenze hinweg geht und sich das nimmt, was er in dem Fall will." Bei "Sing meinen Song" performt Lotte den Song zum allerersten Mal live. Dabei kommen die Emotionen hoch und Lotte bleibt die Stimme weg. Sie bricht ihren Auftritt vorzeitig ab. Auch die anderen sind emotional und es fließen viele Tränen. "Es ist wichtig darüber zu sprechen", sagt die 26-Jährige später. "Ich will gar nicht als Opfer wahrgenommen werden, weil ich das erlebt habe, sondern ich versuche, das Ding umzudrehen und genau deshalb darüber zu sprechen."