Die Reiselust der Stars: Wo die Promis Urlaub machen

Karibik, Asien, Mittelmeer oder doch Urlaub vor der Haustüre? Wie verbringen die Promis die entspanntesten Wochen im Jahr? Wir hakten bei einigen von ihnen nach.

Das Reisefieber hat die Deutschen wieder fest im Griff. Nach zwei Jahren Stillstand und Unsicherheit zieht es die Menschen wieder in die Ferne, um andere Orte zu erkunden. Wie der Deutsche Reiseverband (DRV) meldet, übertraf das wöchentlich gebuchte Umsatzvolumen in den ersten Monaten des Jahres sogar den Vergleichszeitraum von 2019, auch wenn der Krieg in der Ukraine dunkle Schatten auf die wiederentdeckte Leichtigkeit gelegt hat. Bis Mitte Februar lagen laut DRV folgende Reiseziele ganz weit vorne in der Gunst der deutschen Urlauber:

1. Spanien

2. Griechenland

3. Türkei

4. Ägypten

5. Italien

6. Portugal

7. Deutschland

8. Malediven

9. USA

10. Bulgarien Auch diverse Promis können es nicht erwarten, im Urlaub die Batterien aufzuladen. Wir haben einige von ihnen zu Lieblings-Reisezielen befragt und erhielten teils überraschende Antworten. Nicht jeder sucht im Urlaub das Weite.

Francis Rossi (Status Quo) "Ich bin auf Tour am liebsten in Deutschland, kaufe hier auch fast alle meine Kleidung. Den letzten Urlaub habe ich übrigens vor ein paar Jahren mit meinen Kindern verbracht, da sind wir im Tourbus quer durch Europa gedüst, und das fanden die Kids voll cool. Und sonst? Ich war vor Jahren mit meiner Frau mal in Portugal. Ein schönes Land, aber nach drei Tagen im Strandhotel schauten wir uns an, packten unsere Sachen und flogen heim in unser Zuhause nach England. Dort haben wir alles, was wir brauchen. Das ist der Ort, an dem wir uns einfach am wohlsten fühlen." Anmerkung: Rossi bewohnt einen herrschaftlichen Landsitz nahe London mit eigenem Tonstudio. Auf Tour ab September

Doro Pesch (Doro) "Richtigen Urlaub kenne ich gar nicht, weil ich ständig zwischen Tourbus und Tonstudio pendele. Dazwischen lebe ich in meiner Wahlheimat USA. Wenn ich in Deutschland mal ein paar Tage Zeit habe und daheim in Düsseldorf bin, mache ich mit meiner Mutter Ausflugstouren an den Rhein, wo wir uns schöne alte Burgen anschauen!" Auf Tour im Mai/Juni

Jasna Fritzi Bauer (Schauspielerin) "Als Kind war ich immer in Holland, aber heute zieht es mich immer wieder nach Griechenland. Und dort sehr gerne auf bildschöne Inseln wie Kreta oder Rhodos. Es gibt da so viele tollen Ecken, die man entdecken kann, und wunderbare Menschen. Wenn ich dort bin, dann spanne ich auch am liebsten aus und lade die Batterien auf. Mit einem Wort: Ich mache auf den griechischen Inseln im Idealfall Strandurlaub." "Tatort: Liebeswut", 29. Mai, 20.15 Uhr, ARD

Martin Engler (Mono Inc.) "Ich bin ein Weltenbummler, habe bereits über 80 Länder der Welt bereist, vorwiegend in Asien. In der Corona-Zeit, als alle Touren ausfielen, habe ich mir einen Bus zum Camper umgebaut. Damit bin ich mit meiner Familie nach Portugal gefahren, wo wir an den herrlichen Stränden komplett abschalten konnten. Wir haben fast ein Jahr dort gelebt. Am Ende war mein Akku wieder so voll und meine Kreativität so groß, dass die Songs für das kommende Mono Inc. Album nur so aus mir rausgesprudelt sind." Auf Tour im Mai/Juni

Stefan Gödde (TV-Moderator, Autor) "Ich kann mich nicht zwischen Rom und Jerusalem entscheiden. Einfach, weil das krasse Zeitreisen sind. In Jerusalem geht man durch die Altstadt und kann als westlich sozialisierter Mensch gar nicht fassen, welche Eindrücke da auf einen niederprasseln, wie viele verschiedene Kulturen sich dort vereinen. In Europa ist hingegen Rom mein Lieblings-Reiseziel, weil sich dort Geschichte so sehr verdichtet, wie in keiner anderen italienischen Stadt. Man steht vor dem Kapitol und dem Forum Romanum und befindet sich in der Mitte eines ehemaligen Weltreichs. Ich kann nicht anders, als mit offenem Mund durch diese unfassbare Metropole zu laufen. Andere Städte würden wohl für einen Bruchteil der dortigen Kulturschätze töten. So ziemlich jede Kirche, in die man beim Streifzug durch Rom hineinstolpert, wäre überall auf der Welt eine Hauptattraktion, während sie in der italienischen Hauptstadt nahezu unbemerkt in einer Nebenstraße vor sich hindämmern kann. Rom ist einfach ein großes Freilichtmuseum, durch das man sozusagen bei freiem Eintritt schlendern darf. Und dennoch ist es dort meiner Meinung nach gelungen, auch moderne Elemente zu integrieren, mit Museen für zeitgenössische Kunst oder Architektur. Es ist eine lohnens- und lebenswerte Stadt mit wunderbaren Menschen und einer besonderen Art der Kulinarik. Am besten, man erkundet Rom, indem man sich einfach treiben lässt und nach Lust und Laune hindurchschlendert."

BUCHTIPP UND VERLOSUNG Journalist, Moderator, Weltenbummler: Stefan Gödde ist bekannt dafür, genauer hinzuschauen und über Dinge zu sprechen, die nicht in aller Munde sind. Sein Rom-Reiseführer ist dann auch nicht die übliche Liste von touristischen Highlights mit mehr oder weniger begeisternden Erklärungstexten, sondern eine Aufforderung, mutig zu sein. Sich vom Charme der Weltmetropole einfangen zu lassen und dabei Bekanntes, aber auch und vor allem Kurioses zu entdecken. Wie den Wasserfall in Kaiser Neros Irrsinnspalast, die Nekropole unter dem Petersdom, das kleinste Postamt der Welt, die "Pizza ebraica", für die man aus gutem Grund ewig anstehen muss, einen Geldautomaten, der den Benutzer in lateinischer Sprache anspricht oder tanzende Nonnen im römischen Nachtleben. Reich bebildert (mit eindrucksvollen Fotos, die meist von Gödde selbst stammen) und mit kurzweiligen Texten ausgestattet, macht dieser etwas andere Reiseführer Lust auf ein Abenteuer, das nachhaltiger wirkt als das Abhaken von Hotspots und ein Selfie vor dem Kolosseum.

"Nice To Meet You, Rom"

208 Seiten, 14,99 €

ISBN 978-3-8464-0827-8 prisma verlost zehn Exemplare. Einfach bis zum 3.6.2022 unter 01378 - 900 390* anrufen oder senden Sie eine SMS mit prisma90 + Ihre Adresse an die 99699**