"Reich und Herzlich": Millionär Marcel Remus geht undercover - und jobbt auf Reiterhof

Er weiß, was die Schönen und Reichen wollen: Als Luxusmakler verkauft Marcel Remus mallorquinische Megavillen an wohlhabende Kunden – und zieht dabei regelmäßig Provisionen im sechsstelligen Bereich an Land. Längst hat sich der 35-Jährige, bekannt aus VOX-Formaten wie "mieten, kaufen, wohnen" und "Goodbye Deutschland!", selbst ein beachtliches Vermögen erwirtschaftet.