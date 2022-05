Wotan Wilke Möhring: "Was ist denn dieses 'normal'?"

In einer Schlüsselszene des Films sagt die von Antonia Riet gespielte Kafzik: "Wir sind schon normal, wir haben nur andere Kapazitäten." Auch für Möhring eine entscheidende Botschaft: "Ich fand die Idee dieses Films so toll, einmal zu hinterfragen: Was ist denn dieses 'normal'? Und was berechtigt irgendjemanden, sich anderen übergeordnet zu fühlen?"