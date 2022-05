Top Gun: SAT.1 wiederholt Film mit Tom Cruise

Pete Mitchell (Tom Cruise), Fliegername "Maverick", ist mächtig stolz, in der Elitetruppe "Top Gun" einen F14-Kampfjet fliegen zu dürfen. Fotoquelle: SAT.1 / 2017 by Paramount Pictures

Eine Ausbilderin wie diese wünscht sich so mancher: Maverick (Tom Cruise) hat das Glück, von Charlie (Kelly McGillis) in die Kampfjet-Kunst eingewiesen zu werden, und verliebt sich in sie. Fotoquelle: SAT.1 / 2017 by Paramount Pictures