Jason Segel: So bereitete er sich auf seine Rolle in "Winning Time" vor

Spätestens seit seiner Rolle als liebenswerter Marshall Eriksen in der US-Kultserie "How I Met Your Mother" gehört Jason Segel zu der A-Liga in Hollywood. Doch seit die Serie 2014 zu Ende ging, wurde es ruhig um den heute 42-Jährigen. Jetzt zeigt sich der Schauspieler, der in den vergangenen Jahren in mehreren Drama-Filmen zu sehen war, von einer völlig neuen Seite!

In der Serie "Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty" (zu sehen auf Sky Atlantic, Sky Ticket und Sky Q) taucht Segel in die Rolle des amerikanischen Basketball-Coaches Paul Westhead, der in den 80ern unter anderem Kult-Sportteams wie die Los Angeles Lakers trainierte.

Obwohl der in Los Angeles geborene Schauspieler selbst ein großer Fan der Lakers ist, wollte er der Serie neutral entgegentreten, wie er im Interview mit prisma verriet: "Ich wollte nicht genau wissen, was in der Vergangenheit abgelaufen ist. Ich wollte nur minimale Infos und das Drehbuch haben und die darin geschriebenen Szenen so realistisch wie möglich darstellen."

