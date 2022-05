Kritik zu "Schule am Meer – Frischer Wind": Wenn der Foodblogger unterrichtet

Zwei von Anja Kling und Oliver Mommsen gespielte Berufsschullehrer geraten in der neuen ARD-Reihe "Schule am Meer" immer wieder aneinander. Denn die Herangehensweisen der beiden ehemaligen Schulkameraden könnten unterschiedlicher kaum sein ...

Schule am Meer – Frischer Wind Spielfilm • 20.05.2022 • 20:15 Uhr

Die Berufsschuldirektorin Katharina Henriks (Anja Kling) kennt die Marotten ihres Lehrerkollegiums nur zu gut: Den ständig um Geld bettelnden Borchert (Henning Hartmann) ebenso wie den Kollegen Wieland (Stephan Benson), der wegen einer kaputten Kaffeemaschine schon einmal mit der Kündigung droht. All diesen kleinen Problemchen begegnet die selbstbewusste Frau bestimmt und immer mit dem passenden Spruch auf den Lippen. Doch die Ankunft ihres ehemaligen Mitschülers und neuen Gastdozenten Erik Olsen (Oliver Mommsen) wirft selbst die routinierte Schulleiterin ein wenig aus der Bahn. "Schule am Meer – Frischer Wind" ist der erste Teil einer neuen ARD Degeto-Reihe. Regie führte Wolfgang Eißler, der mit dem Kinofilm "Berlin am Meer" bekannt wurde und zuletzt vor allem Kinderformate wie die ZDF-Serie "Löwenzahn" verantwortete. Das Drehbuch stammt von Uwe Kossmann und Markus Hoffmann ("SOKO Leipzig").

Schon allein der Weg, der den Weltenbummler an ihre Schule führte, missfällt der Direktorin: Der Flensburger Stadtrat Bernd Olsen (Oliver Sauer) zwang sie förmlich dazu, seinen kleinen Bruder aufzunehmen. Andernfalls müsste die Schule mit starken Finanzkürzungen rechnen. Doch Erik mag zwar ein beliebter Foodblogger sein, einem Lehrplan folgt der Weitgereiste aber nicht: "Erst ma gucken, dann ma machen", lautet sein Motto. Denn die besten Lektionen erteilt ohnehin das Leben und nicht das Lehrbuch.

Der revolutionäre Ansatz gefällt vor allem Jonas (Junis Marlon), einem Schüler der Gastronomieklasse: Gemeinsam mit seiner 18-jährigen Freundin Cathleen (Andrea Guo) möchte er einen Imbiss in Thailand eröffnen. Doch es gibt ein Problem: Cathleens Mutter Sonja Minich (Johanna Gastdorf) ist Jonas' Chefin. Sie macht sich große Sorgen, um das Wohlergehen ihrer Tochter, die seit einiger Zeit bei Jonas lebt. Sollte Cathleen nicht zurückkommen, so werde Jonas seinen Ausbildungsplatz verlieren, droht sie. Während Direktorin Henriks alles daran setzt, den Streit zu schlichten, stachelt Erik seinen Schüler weiter an, bis es zu einer nächtlichen Eskalation kommt ...

Und was hat Steffen Henssler damit zu tun? "Schule am Meer – Frischer Wind" ist eine nette Freitagabendunterhaltung mit sympathischen Figuren. Die Tatsache, dass es weder Mord noch Totschlag gibt, begeistert vor allem die Hauptdarstellerin Anja Kling: "Nichts gegen Krimireihen, ich stehe mit dem 'Quartett' ja selbst für eine vor der Kamera, und zwar sehr gerne", sagt sie: "Aber es gibt in unserer derzeitigen Welt so viel Negatives, Krieg und Leid, und deshalb habe ich mich sehr auf die vielen bunten Geschichten einer Berufsschule gefreut."

Ihr Kollege Oliver Mommsen entdeckte durch die Vorbereitung auf die Rolle sogar eine neue Leidenschaft: "Erstmal habe ich mit großem Vergnügen stundenlang Filme übers Kochen geschaut und war fasziniert von den teils unglaublichen Geschichten", erzählt er. Höhepunkt sei aber ein gemeinsames Treffen zwischen Teilen der Crew und dem Fernsehkoch Steffen Henssler gewesen: "Daraus ergab sich eine Schicht in seinem Restaurant, bei der er mich um 16 Uhr seinem Küchenchef anvertraut hat. Und dann durfte ich einen unvergesslichen Abend in der offenen Küche des Henssler & Henssler verbringen. Gold!"

Wann die Reihe fortgesetzt wird, ist noch nicht bekannt.

Schule am Meer – Frischer Wind – Fr. 20.05. – ARD: 20.15 Uhr