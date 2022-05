Europa League mit asynchronem Kommentar: Fans schimpfen über RTL

RTL zeigte die möglicherweise lauteste Finalpartie der vergangenen Jahre am Mittwochabend live im Free-TV und per Stream bei RTL+. Bei der Übertragung des Europa-League-Spiels zwischen Eintracht Frankfurt und den Glasgow Rangers via Stream kam es jedoch zeitweise zu Übertragungsproblemen – sehr zum Leidwesen vieler Fans, die sich in den sozialen Medien unter anderem über eine Verzögerung des Tons beschwerten.

Am Donnerstagabend berichtet der in einer umfangreichen Sonderprogrammierung live ab 18 Uhr vom Emfpang der siegreichen Mannschaft am Frankfurter Flughafen anschließenden Siegesfeier am Frankfurter Römer – und zwar im Live-Stream auf RTL+ und rtl.de, der diesmal hoffentlich pannefrei läuft. Der Nachrichtensender n-tv schaltet zudem ab 20 Uhr in die Main-Metropole. Bei RTL ist um 20.15 das 15-minütige Live-Special "Rückkehr der Euro-Adler" geplant. Auch der hr überträgt den Empfang live