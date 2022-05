Allein gelassen in der Flut: Warum mussten 12 Menschen mit Behinderung sterben?

Als die Fluten kamen, brachten sie Tod und Verzweiflung; als sie gingen, hinterließen sie Zweifel: Während der Hochwasser-Katastrophe im Ahrtal drückte das Wasser die Wände des Lebenshilfehauses in Sinzig ein und kostete zwölf Bewohnern mit Behinderungen das Leben. Ein Jahr nach den tragischen Ereignissen bleibt die quälende Frage, ob man das Unglück hätte vermeiden können. Im Rahmen von "ZDFzoom: Die Spur" geht die Dokumentation "Allein gelassen in der Flut" (Mittwoch, 18. Mai, 22.45 Uhr, ZDF) von Cristina Helberg, Johannes Musial, Eser Aktay, Torben Becker und David Seeberg dieser Frage nach.

Für die Staatsanwaltschaft ist klar: Wären die Bewohner früher vor der Flut an der Ahr gewarnt worden, wäre ihre Rettung möglich gewesen. Stattdessen kam die Warnung viel zu spät, obwohl genug Zeit geblieben wäre. Denn Sinzig, der Ort, in dem die gehandicapten Menschen ertranken, liegt fast am Ende der Ahr. Mehrere Stunden zuvor suchten Wassermassen in der Flutnacht von 14. zum 15. Juli 2021 bereits die Ortschaften flussaufwärts heim.