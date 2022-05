Joko und Klaas gegen ProSieben: Finale verloren – das ist ihre Strafe

Zum letzten Mal in der aktuellen Staffel haben die ProSieben-Moderatoren Joko Winterscheid (43) und Klaas Heufer-Umlauf (38) ihren Arbeitgeber bei "Joko und Klaas gegen ProSieben" herausgefordert. Doch wieder einmal hatten die beiden Herausforderer etwas an den Spielregeln der Show auszusetzen.

"Das erklären die natürlich wieder nicht richtig und am Ende sind wir die, die nicht zugehört haben", monierte Klaas, nachdem gleich der erste Gegenstand nicht an der richtigen Stelle stand. Denn, anders als von den beiden angenommen, verschwand das entsprechende Symbol auf dem LED-Boden nicht einfach so, sondern wurde mit Special-Effects verschleiert, was für ordentlich Verwirrung sorgte. "Ein richtiges Drecksspiel", kommentierte Joko. Bereits in einer der früheren Sendungen machten sie ihrem Unverständnis über die Regeln der Show Luft.