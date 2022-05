Princess Charming 2022: 2. Staffel mit Hanna startet im Juni

"Große Klappe, aber auch viel dahinter" – so beschreibt sich die neue "Princess Charming" Hanna selbst. Sie sucht in der zweiten Staffel der lesbischen Datingshow die Frau fürs Leben. Nun steht auch der Starttermin fest: Am 14. Juni geht's bei RTL+ los.

Hanna ist 28 Jahre alt und lebt in Hannover. Sie ist Projektleiterin. Eines Tages würde sie gerne eine Organisation gründen, die es ermöglicht, Schulen, Krankenhäuser und Kinderheime in entwicklungsarmen Regionen aufzubauen. Dass sie mal an einer Datingshow teilnehmen würde, daran hätte sie selbst nicht geglaubt. "Beworben habe ich mich eigentlich aus Spaß. Aber als ich die Möglichkeit bekommen habe, als Princess in die Show zu gehen, wurde mir bewusst, dass es eine Chance geben könnte, die große Liebe im TV kennenzulernen", sagt Hanna.

"Princess Charming" lief 2021 zunächst bei RTL+ (ehemals TVNOW) und später noch bei VOX. Es ist laut RTL die erste lesbische Datingshow weltweit. Irina Schlauch verteilte in der ersten Staffel Halsketten. Sie entschied sich im Finale für Kandidatin Lou, eine Beziehung wurde aus dem TV-Flirt allerdings nicht.

Vielleicht findet ja Hanna als zweite "Princess Charming" in der Fernsehshow nun tatsächlich die Frau fürs Leben. Mindestens genauso wichtig ist aber für die Teilnehmerinnen die Sichtbarkeit durch TV-Präsenz. "Je mehr in den Medien über 'nicht heterosexuelle' Menschen gezeigt wird, desto eher wird dieses Thema normalisiert und gibt den Menschen die Möglichkeit, das zu sein, was sie sein wollen - ohne, dass die sexuelle Orientierung eine wichtige Rolle spielt", erklärt Hanna.

Die neue "Princess Charming" kann "ziemlich anstrengend sein" Als "Princess Charming" steht sie vor einer großen Herausforderung. "Die richtige Entscheidung zu treffen, wer von den Singles das Haus verlassen muss und wer bleiben darf", sagt Hanna. "Ich glaube, dass es am Anfang noch leicht sein kann. Aber zum Ende hin, wo sich hoffentlich die meisten zueinander verbunden fühlen, auch einfach wegen der besonderen Zeit, die man miteinander verbracht hat, werden die Entscheidungen schwieriger."

Hanna gibt zu, dass es nicht immer einfach ist, mit ihr umzugehen. "Es muss schon sehr zwischen uns auf der charakterlichen Ebene passen, damit man mit mir klarkommt. Ich kann ziemlich anstrengend sein."

Im Sommer 2022 zeigt RTL+ in der zweiten Staffel "Princess Charming", wie Hanna in Griechenland unter 19 Singles auf die Suche nach ihrer Auserwählten geht. Später wirddie zweite Staffel auch bei VOX zu sehen sein.