Tim Mälzer moderiert "Viva la Diva" bei RTL

Mit "Viva la Diva - Wer ist die Queen?" hat RTL bereits vor Monaten eine neue Promi-Rate-Show angekündigt. Jetzt steht fest: TV-Koch Tim Mälzer (51) wird durch die Sendung führen, in der es um Make-up, Perücken und schillernde Outfits gehen soll.

"Drag Queens und Mälzer - das hätten wohl die Wenigsten erwartet", wird der 51-Jährige in einer Mitteilung des Senders zitiert. Der Koch verspricht: "Diese Show ist bunt und laut und schrill - das mag ich sehr, das passt zu mir."

Demnach werden mehrere prominente Männer in der Show "ein spektakuläres Drag-Over" erhalten und sich in "atemberaubende Queens" verwandeln. Jorge González (54), Jana Ina Zarrella (45), Olivia Jones (52) und Tahnee (30) rätseln dann in zwei Panel-Teams, wer sich unter den Drag-Kostümen verbergen könnte.