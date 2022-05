Gaby Köster kehrt nach 30 Jahren ins Radio zurück

Für sie sei die bereits abgeschlossene Produktion der ersten zehn Folgen ein richtiger "Flashback" gewesen, erklärte Köster gegenüber dem WDR. Die als rheinische Frohnatur bekannte Komikerin fand in den späten 80er-Jahren über erste Radiosketche in der "Unterhaltung am Wochenende" im WDR ins Showgeschäft. Danach folgten TV-Auftritte in Formaten wie "7 Tage, 7 Köpfe" und "Ritas Welt", bis es 2008 aufgrund eines Schlaganfalls still um Köster wurde.