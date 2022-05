NRW-Wahl: Jens Spahn sieht Schuld für SPD-Klatsche auch bei Olaf Scholz

Zum Thema des Abends wird die Frage, inwiefern die Performance der aktuellen Regierung unter SPD-Kanzler Olaf Scholz die Ergebnisse der Landtagswahl in NRW – die auch als "kleine Bundestagswahl" bezeichnet wird – beeinflusst haben könnte. CDU-Politiker Jens Spahn ist der Meinung, dass die Regierung nicht so einig ist, wie sie sich nach außen gibt. Die Bildung der Regierung liefe noch harmonisch ab. "Dann verursachten viele Entscheidungen Risse in der Regierung", so Spahn. Er erinnert sich an diverse Streitigkeiten unter den Koalitionspartnern. Einigkeit habe er lediglich bei der Entscheidung über die Legalisierung von Cannabis feststellen können. "Die Ampel hatte einen super Start – bis zur Kanzlerwahl – und jetzt offensichtlich zwei Partner, die davon nicht profitieren". Er spielt auf die deutlichen Verluste von SPD und FDP in NRW an.