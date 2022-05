"Galileo 360° Ranking XXL": 100 Geschichten als ESC-Alternative

100 Geschichten in knapp acht Stunden: Mit seinem XXL-Ranking bricht ProSieben vermutlich einen Fernsehrekord.

Dass Wissen nicht langweilig ist, beweist ProSieben mit der Ranking-Show "Galileo 360°" schon seit Jahren. Die Mischung aus spannenden Geschichten und interessanten Fakten lockt immer wieder ein großes Publikum vor den Fernseher. In kleinen Häppchen serviert, gibt es Skurrilitäten aus aller Welt. Von den kältesten Orten im Universum, der größten E-Tankstelle der Welt bis hin zu Menschen, die eine ganze Mittelalter-Stadt aus Müll errichten – alles ist denkbar, hier wird kaum ein Themenbereich ausgespart. In der neuen Ausgabe, einer extra-langen Programmalternative zum "Eurovision Song Contest" im Ersten, nimmt Moderatorin Funda Vanroy die Zuschauerinnen und Zuschauer mit auf eine Reise, die es besonders in sich hat.