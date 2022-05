ESC 2022: Deutschland startet im Finale nach dem Top-Favoriten

Die Startreihenfolge für das große Finale des Eurovision Song Contests am Samstag in Turin steht fest. Für Deutschland springt ein Platz im Mittelfeld heraus. Das gaben die Veranstalter am Freitag bekannt. Malik Harris (24) wird als 13. Interpret ins Rennen geschickt. Insgesamt treten Künstler aus 25 Ländern an. Eingerahmt wird Harris von den Darbietungen aus der Ukraine und Litauen.