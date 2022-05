Rammstein-Tour: Für diese Städte in Europa gibt es noch Tickets

Am kommenden Sonntag (15. Mai) ist es so weit: Die große Rammstein-Stadiontournee startet am Flughafen Letnany in der tschechischen Hauptstadt Prag. Auch in den deutschen Städten Leipzig, Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg und Berlin macht die Kultband Halt. Tickets für diese Shows sind im offiziellen Vorverkauf allerdings nicht mehr erhältlich. Doch wer für Rammstein auch eine kleine Reise antreten würde, hat Glück. In mehreren europäischen Städten gibt es noch Karten für das unvergessliche Musikspektakel.

Am 16. Mai spielen Rammstein ein zweites Konzert in Prag. Für diesen Termin gibt es sogar noch einzelne Tickets. In Cardiff treten Till Lindemann und Co. am 30. Juni auf - auch steht noch ein begrenztes Kontingent zur Verfügung. Für beide Konzerte im französischen Lyon (8. und 9. Juli) sind ebenfalls noch Tickets erhältlich. Auch in Schweden besteht die Möglichkeit, Rammstein live zu sehen - am 28. Juli tritt die Band in Göteborg auf. Tickets für alle diese Termine sind auf der offiziellen Website der "Sonne"-Interpreten verfügbar. Käufer werden hier auf die Websites der jeweiligen Vorverkaufsstellen weitergeleitet.