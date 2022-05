Hilary Duff posiert nackt für die "Women's Health"

Sängerin und Schauspielerin Hilary Duff (34) hat für die US-Ausgabe der "Women's Health" nackt posiert. In einem Instagram-Post teilt sie verschiedene Bilder des Shootings mit Daniella Midenge, auf denen sie unter anderem in einem Pool zu sehen ist. "Sooo, das war beängstigend. Ich wusste, dass mir das Angst machen würde und ich hatte Recht!", erklärt der US-Star. "Tatsächlich hatte ich aber die beste Zeit. Ich fühlte mich stark und schön und lachte viel, als ich einige dieser Posen einnahm, ohne meine Mom-Jeans mit hoher Taille und was auch immer ich normalerweise in Übergröße trage." Sie liebe diese Fotos, auf denen sie sich "sowohl völlig verletzlich als auch stark" fühlte.