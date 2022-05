Jack Ryan: 4. Staffel wird wohl die letzte

Sieht ganz so aus, als könne sich Jack Ryan (John Krasinski, 42) auf den baldigen Ruhestand als Serienheld und CIA-Agent einstellen. Wie die US-Seite "Deadline" berichtet, soll die sich derzeit in der Mache befindliche vierte Staffel der Amazon-Prime-Produktion "Tom Clancy's Jack Ryan" auch die finale sein. Offiziell bestätigt ist das Ende jedoch noch nicht, vielmehr will die Branchenseite den Entschluss von einer anonymen Quelle in Erfahrung gebracht haben.