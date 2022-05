Olaf Scholz zu Gast bei RTL: Kann der Kanzler Krise?

Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) will offenbar mehr Präsenz im Fernsehen zeigen. Am Montag (16. Mai) stellt er sich ein einer RTL-Sendung den Fragen von Pinar Atalay und den Zuschauern.

Zwei Tage ist es her, dass Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) in einer Fernsehansprache für die weitere Unterstützung der Ukraine warb. Nun zeichnet sich bereits der nächste TV-Auftritt des Regierungschefs ab: Am Montag, 16. Mai, wird Scholz um 22.15 Uhr bei RTL zu Gast sein: In der Sendung "RTL Direkt Spezial mit Olaf Scholz – Kann der Kanzler Krise?" wird sich der 63-Jährige den Fragen der Zuschauerinnen und Zuschauer zum derzeitigen Krieg in der Ukraine und den Auswirkungen für die deutsche Bevölkerung stellen.