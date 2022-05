"Tatort: Passion" – BR wiederholt Eisners 4. Fall

Seit 1999 ermittelt Harald Krassnitzer als österreichischer "Tatort"-Kommissar Moritz Eisner. Der ehemalige "Bergdoktor" gehört im Kreise der ARD-Ermittler zum festen Inventar. Anfang April 2022 ermittelte er mit "Alles was Recht ist" bereits in seinem 52. Fall. Eisners vierter Einsatz, "Passion" (1999), gehörte zu seinen stärksten und läuft nun erneut im BR Fernsehen. Bühnen- und Film-Autor Felix Mitterer schrieb einen spannenden Heimat-Krimi, der sich kritisch mit althergebrachten Traditionen auseinandersetzt. In diesem Fall mit den traditionsreichen Passionsspielen in Tirol.

Eigentlich hatte sich der Wiener Kommissar seinen Urlaub in Tirol ganz anders vorgestellt: Ruhe pur eben und Erholung in der frischen Bergluft. Doch dann kommt alles ganz anders. Schon einen Tag nach seiner Ankunft am Urlaubsort findet Eisner einen Toten. Hubert Egger, der Sohn des Bürgermeisters Alois Egger (Dietmar Schönherr), bietet einen schrecklichen Anblick, denn er wurde gekreuzigt, ganz so, wie es in dem örtlichen Passionsspiel üblich ist. Egger selbst war der Jesus-Darsteller.