Fritz Wepper darf für Ausflug endlich die Klinik verlassen

Nach über einem Jahr in Klinik und Reha durfte Fritz Wepper (80) wieder zurück in die "bayerische Realität". Wie die "Bild"-Zeitung berichtete , machte er mit seinem Kumpel und Schauspielkollegen Bernd Herzsprung (80) einen Ausflug.

Herzsprung holte Wepper in der Rehaklinik "Jägerwinkel" am Tegernsee ab, zusammen fuhren sie in ein Hotel. Dort gab es ein Weißwurstfrühstück. "Es war ein erhabenes Gefühl, wieder in der bayerischen Realität sein zu dürfen. Das war die beste Weißwurst meines Lebens", sagte Wepper laut "Bild" nach vier Würsten und einem kleinen Bier.