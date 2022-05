Annemarie Eilfeld ist schwanger: "Habe geweint, gelacht und gekreischt"

Schlagersängerin Annemarie Eilfeld (32) und ihr Freund Tim Sandt (31) erwarten Nachwuchs. "Während einer Routine-Untersuchung bemerkten wir beim Ultraschall, dass ich in der sechsten Woche war. Ich habe vor Glück geweint, gelacht und gekreischt", erzählt sie der "Bild"-Zeitung . "Ich habe Tim dann ein Buch für werdende Papas geschenkt und das Ultraschallbild hineingelegt", so Eilfeld weiter. "Er war auch total glücklich!"

In einem Q&A wurde sie in ihren Instagram-Stories nun noch deutlicher. Auf die Frage, wie sie gemerkt habe, dass sie die Hormonstörung PCOS (Polyzystisches Ovar-Syndrom) habe, schrieb Eilfeld: "Ich hatte einen unregelmäßigen Zyklus, schlechte Haut und konnte trotz Sport & Intervallfasten, mein Gewicht nicht mehr halten", so die Künstlerin. "Ultraschalluntersuchungen und Bluttests hätten es denn "eindeutig" gezeigt.