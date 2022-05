"Terra X – Ein Moment in der Geschichte": die Mondlandung und der Weg dahin

Am 21. Juli 1969 betrat Neil Armstrong als erster Mensch den Mond. Vorausgegangen war dem historischen Tag ein ehrgeiziger Plan der USA – der fast gescheitert wäre. Die letzte Folge der "Terra X"-Reihe "Ein Moment in der Geschichte" erzählt nun noch einmal von der Mondlandung – auf durchaus originelle Weise.

Terra X – Ein Moment in der Geschichte

"Das ist ein kleiner Schritt für einen Menschen, aber ein großer Sprung für die Menschheit": Mit diesen Worten schrieb Neil Armstrong Geschichte. Er und Buzz Aldrin betraten als erste Menschen den Mond. Im Rahmen der Raumfahrtmission Apollo 11 traten sie, gemeinsam mit Michael Collins, am 16. Juli 1969 die Reise an. Mehr als 500 Millionen Menschen verfolgten damals diese Mission vor dem Fernseher und wurden Zeugen eines der wichtigsten Meilensteine in der Geschichte der Menschheit.