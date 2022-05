Theresa Wolff – Waidwund: Kritik zum ZDF-Krimi

War die von Nina Gummich gespielte Forensikerin in der ersten Episode in die alte thüringische Heimat zurückgekehrt und gleich ins kalte Wasser geworfen worden, wird sie im zweiten Fall nicht nur mit einem brutalen Mord, sondern auch mit ihrer Vergangenheit konfrontiert. Das ist genretypisch ebenso wohlbekannt wie das ordentliche Maß an Verschrobenheit, mit dem das Drehbuch seine Hauptfigur ausstattet. Mit Leidenschaft untersucht Wolff ihre Leichen – so auch jene des Mannes, der tot im Bismarckbrunnen am Jenaer Marktplatz aufgefunden wird. Öffentlich ausgestellt, getötet jedoch an einem anderen Ort. Wolff ist mal wieder schneller am Fundort als Ermittler Ceyhan Topal (Sahin Eryilmaz) und der neue Hauptkommissar Bruno Lewandowski (Aurel Manthei), der den leider nicht mehr an der Reihe beteiligten Thorsten Merten ersetzt. Die Begrüßung zwischen der Rechtsmedizinerin und dem aus Hamburg zugezogenen Neuen ist jedenfalls herzlich: "Und Sie sind? " -"Lewandowski" – "Der Fußballer?" – "Ja, der Fußballer." – "Dann sind Sie hier falsch".