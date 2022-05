Maybrit Illner: Tweet von Friedrich Merz löst kontroverse Diskussionen aus

Der geplatzte Besuch des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier (SPD) in der Ukraine sorgte in den vergangenen Wochen für reichlich Wirbel. Nun scheinen sich die Wogen endlich zu glätten: Am Donnerstag telefonierte das deutsche Staatsoberhaupt mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj. Friedrich Merz, so ist sich manch einer in der CDU sicher, habe einen entscheidenden Beitrag zur Deeskalation beigetragen. Doch stimmt das? Dies war eine Frage, die Maybrit Illner am Donnerstag im ZDF diskutierte.