"What Happens Later": Wird das der Comeback-Film für Meg Ryan?

Sie war die Königin der Romantik-Komödie – doch mittlerweile ist es still um Meg Ryan geworden. An der Seite von David Duchovny startet sie nun einen Comeback-Versuch, bei dem sie selbst Regie führt.

Mit "Harry und Sally", "Schlaflos in Seattle" oder "E-Mail für dich" war Meg Ryan (60) in den Neunzigern die Königin der Romantik-Komödie. Nun versucht sie ein Comeback. Wie "Variety" berichtet, handelt es sich bei "What Happens Later" um eine "weiterentwickelte und nostalgische" Version einer Romantik-Komödie. Meg Ryan soll dabei Regie führen und an der Seite von David Duchovny (61) die weibliche Hauptrolle spielen.